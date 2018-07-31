المبعوث الصيني إلى سوريا: ليس هناك ما يمنع لقاء نتنياهو بروحاني وخامنئي

قال المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا، إنه إذا كان ترامب قد التقى بكيم فليس هناك ما يمنع لقاء نتنياهو بروحاني وخامنئي.

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء، على لسان شي شياوشيان، المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا، أنه ليس هناك ما يمنع عقد لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الإيراني حسن روحاني، وآية الله خامنئي.

وعزى إمكانية عقد هذا اللقاء إلى أنه سبق وعقد اجتماع ولقاء آخر مهم لم يكن أحد يتوقعه، وهو لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

قال شي شيواشيان:

إنه ليس هناك ما يمنع عقد لقاء قمة وإجراء مباحثات بين العدوين، فقبل 40 عاما كان بينهما علاقات طيبة (إسرائيل وإيران). ليس هناك في العالم شيء اسمه مستحيل أو غير محتمل. ربما يعقد مثل هذا اللقاء في المستقبل، من يعلم؟.