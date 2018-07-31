جنرال إسرائيلي يتوقع وصول صواريخ "حزب الله" إلى تل أبيب في حال اندلاع مواجهة

قال جنرال إسرائيلي إن الإيرانيين يستهدفون السكان، وبإمكان صواريخ "حزب الله" اللبناني الوصول إلى قلب تل أبيب.

© AP Photo / Ariel Schalit الجيش الإسرائيلي يستعد بـ 3 سيناريوهات لحرب محتملة مع "حزب الله"

ذكر الجنرال الإسرائيلي، عاموس جلعاد، رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن مئات الآلاف من السكان سيضطرون للإجلاء في حال اندلاع حرب مع "حزب الله" اللبناني، وذلك حينما يطلق الحزب مئات الصواريخ على الشمال الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية على لسان الجنرال جلعاد تعليقا على اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، أمس الإثنين، للبحث في مدى اندلاع حرب في الشمال، إن التهديد الإيراني على الجبهة الشمالية ما يزال موجودا، رغم استمرار الهدوء المؤقت في تلك الجبهة.

وأكد الجنرال الإسرائيلي أنه في حال اندلاع حرب في الشمال مع إيران، فإن مئات الآلاف من السكان مضطرون للإجلاء أو النزول للملاجىء، وعلى الجيش الإسرائيلي الاستعداد لتلك المواجهة التي رجحها.

واعتبر الجنرال عاموس جلعاد، الذي تولى حقيبة الدائرة الأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية لسنوات طويلة، أن الصواريخ التي حصل عليها "حزب الله" تمثل خطرا حقيقيا على إسرائيل، ويمكنها الوصول إلى قلب تل أبيب.