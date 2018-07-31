عاصفة في إسرائيل بعد رقص وزير لــ"الكيكي"

وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، مساء أمس، الاثنين، أن موشيه كحلون، وزير المالية الإسرائيلي بث شريط فيديو جديد وهو يقوم بتحدي "الكيكي".

© Photo / youtube/ monia ghanmi رقصة الكيكي تكلف فتاة تونسية الكثير (فيديو)

وأفادت القناة بأن رقصة الوزير الإسرائيلي أثارت سخرية رواد وسائل التواصل الاجتماعي ، رغم أنه قال "دعنا من هذا الهراء، علينا العودة إلى أعمالنا، فلدينا الكثير منها".

وأكدت القناة العبرية أنه تمت إزالة الفيديو بعد طلب "هيئة السلامة على الطرق" الإسرائيلية من الوزير موشيه كحلون، ليستجيب مكتبه، على الفور، ويرد بأن الوزير يحترك طلب الهيئة، وتمت إزالة الفيديو.

وكانت الهيئة الإسرائيلية قد وجهت تحذيرا للمواطنين الإسرائيليين بعدم الدخول فيما يسمى بتحدي "الكيكي"، التي استشرت في كثير من أنحاء العالم، بداعي خطورتها على السلامة العامة للمواطنين.

אנו מתנצלים, בכותרת נפלה טעות. המרכאות סביב ״קיקי״ אמורות היו להיות סביב ״ריקוד״. https://t.co/XbTOsAeAeU — Elad Simchayoff (@Elad_Si) ٣٠ يوليو ٢٠١٨

ومن جانبها، كتبت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، في اليوم نفسه، أن هيئة السلامة الإسرائيلية على الطرق وجهت لوما شديدا للوزير، موشيه كحلون، واعتبرته نموذجا سيئا للمواطنين العاديين، لما يمثله تحدي "الكيكي" من خطورة عامة.