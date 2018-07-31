بالفيديو... تحطم طائرة ركاب تقل 101 شخص في المكسيك

وقال حاكم الولاية إن الحادث وقع قرب مطار، "ولم يسفر عن قتلى"، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا أستراليان".
وأكدت شركة الخطوط الجوية المكسيكية على "تويتر" حقيقة تحطم طائرتها في دورانغو، والتي كان على متنها 101 شخص.
Se habla se 80 lesionados tras desplome de avión #Aeromexico en #Durango el equipo es un Embraer 190 en ruta México-Durango pic.twitter.com/e5367F10vc— Azucena Uresti (@azucenau) July 31, 2018
وأظهرت لقطات تلفزيونية، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تصاعد الدخان من الطائرة المحطمة.
Photos from the scene of @Aeromexico plane crash in Mexico. https://t.co/YBiMWxDYEY pic.twitter.com/0n7UZVF71a— Dan Linden (@DanLinden) July 31, 2018
وأعلنت وزارة الصحة بالولاية إصابة 18 شخصا بالحادثة.
يشار إلى أن الشركة تمتلك تسعة طائرات دريملاينر، تطير في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأوروبا.
#Mexico | #Aeromexico passenger plane crash at Guadalupe Victoria Airport in #Durango pic.twitter.com/SDBBVyX24m— 𝕁𝕒𝕞𝕖𝕤𝕥𝕠𝕨𝕟 (@CifJamestown) July 31, 2018
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