بالفيديو... تحطم طائرة ركاب تقل 101 شخص في المكسيك

تحطمت طائرة تابعة لشركة أيرومكسيكو، بعدما سقطت في ولاية دورانجو بشمال المكسيك، اليوم الثلاثاء، 31 يوليو/ تموز.

وقال حاكم الولاية إن الحادث وقع قرب مطار، "ولم يسفر عن قتلى"، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا أستراليان".

وأكدت شركة الخطوط الجوية المكسيكية على "تويتر" حقيقة تحطم طائرتها في دورانغو، والتي كان على متنها 101 شخص.

Se habla se 80 lesionados tras desplome de avión #Aeromexico en #Durango el equipo es un Embraer 190 en ruta México-Durango pic.twitter.com/e5367F10vc — Azucena Uresti (@azucenau) July 31, 2018

​وأظهرت لقطات تلفزيونية، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تصاعد الدخان من الطائرة المحطمة.

وأعلنت وزارة الصحة بالولاية إصابة 18 شخصا بالحادثة.

​يشار إلى أن الشركة تمتلك تسعة طائرات دريملاينر، تطير في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأوروبا.