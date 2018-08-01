غرينبلات: غزة تترنح بين أزمة وأخرى

قال جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، إن غزة تترنح بين أزمة وأخرى، تسندها إغاثات الطوارىء وقوافل المعونة لمرة واحدة، دون التعامل مع السبب الجذري.

ذكر غريبلات، أن قيادة حماس تعامل فلسطينيي غزة كسجناء، وذلك ضمن تغريدة جديدة له على "تويتر".

وكتب غرينبلات أسفل هذه التغريدة أسمي كل من جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وديفيد فريدمان، السفير الأمريكي في إسرائيل.