غوتيريش سيبحث أزمة كوريا الشمالية مع رئيس وزراء اليابان

يبحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أزمة كوريا الشمالية مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال زيارته لليابان الأسبوع المقبل وفق ما ذكرت متحدثة باسم الأمم المتحدة الثلاثاء.

© AFP 2018 / Korea Summit Press Pool / AFP بعد اكتشاف صواريخ جديدة قادرة على ضرب أمريكا... واشنطن: هذا ما سيفعله كيم

ويجري غوتيريش محادثات مع آبي في طوكيو في الـ 8 من أغسطس/آب قبل توجهه إلى ناغازاكي لحضور مراسم السلام السنوية في اليوم التالي.

ووفقا لـ"فرانس برس"، يأتي الاجتماع وسط تقارير بأن آبي يسعى إلى عقد لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على الأرجح في أيلول/سبتمبر في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

وكان كيم التزم في إعلان مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العمل على "نزع كامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية". إلا أنه لم يتم الاتفاق على التفاصيل وسبل تطبيق إعلان النوايا هذا الذي لا يزال غامضا.