ترامب: بعد 7 سنوات سينتهي "إعلام الأخبار المزيفة"

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إنه "يستمتع" بمشاهدة الصحفيين ومواقع الأخبار، الذين أصيبوا بالجنون.

وغرد ترامب على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا "إعلام الأخبار المزيفة فى طريقه للجنون! لقد فقدوا صوابهم تماما وبطرق كثيرة، فبعد الاطلاع مباشرة على الضرر الذى ألحقوه بالعديد من الأبرياء والمحترمين، أنا أستمتع بالمشاهدة".

وتابع ترامب "بعد 7 سنوات، عندما لن أكون فى منصبي، ستجف مصداقيتهم وسيختفون!".

The Fake News Media is going CRAZY! They are totally unhinged and in many ways, after witnessing first hand the damage they do to so many innocent and decent people, I enjoy watching. In 7 years, when I am no longer in office, their ratings will dry up and they will be gone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2018

ونوه موقع "واشنطن إجزامنر" عن تردى علاقة ترامب بالإعلام منذ خوضه رسميا سباق الرئاسة عام 2015، غير أن هذا التردى قد زاد الأسبوع الماضى مع إصراره على الإشارة إلى الإعلام باعتباره "عدو الشعب".

وكان الرئيس الأمريكي قد ها​جم وسائل الإعلام أكثر من مرة، بسبب زعمه أنها تتحيز في تغطيتها الإعلامية تجاهه، وتركز على أخبار الاحتجاجات التي تخرج ضده والانتقادات الموجهة له دون أن تنظر إلى الأصوات المؤيدة له على حد قوله في تصريحات سابقة.