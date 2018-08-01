ترامب: إيران ستتحدث معنا قريبا جدا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن لديه شعورا بأن الزعماء الإيرانيين سيتحدثون قريبا جدا مع الولايات المتحدة.

© REUTERS / LEAH MILLIS ترامب: إيران تعامل واشنطن باحترام أكبر بعد انسحابنا من الاتفاق النووي

وأضاف، خلال خطاب ألقاه في فلوريدا، الثلاثاء: "آمل في أن تسير الأمور بشكل جيد بالنسبة إلى إيران . لديهم مشاكل كثيرة في الوقت الحالي (..) لدي شعور بأنهم سيتحدثون إلينا في وقت قريب جدا، أو ربما لا، ولا بأس بذلك أيضا".

واستغل الرئيس الأمريكي الخطاب لكي يذكر مجددا بقراره سحب بلاده من الاتفاق النووي الذي وقعته الدول العظمى مع إيران عام 2015، بحسب "فرانس برس".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق استعداده للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، دون شروط مسبقة وفي أي وقت يريده الإيرانيون.