خبيرة: المفاوضات بين روسيا واليابان بصيغة "2+2" مهمة لتطوير العلاقات

أعلنت الخبيرة المتخصصة بالشؤون الروسية بجامعة صوفيا، توشيهيكو أوينو، أن المفاوضات بين روسيا و اليابان بصيغة "2 + 2"، يجب أن تستمر، لرفع العلاقات بين طوكيو وموسكو إلى مرحلة جديدة من التطور.

طوكيو — سبوتنيك. وقالت أوينو لوكالة "سبوتنيك ": "بالنسبة لليابان وروسيا، استمرار المفاوضات بصيغة "2 + 2" بمثابة رمز لـ"بناء الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين، وينبغي أن تسمى علامة فارقة في تطور العلاقات الجيدة بين اليابان وروسيا"

وأكدت الخبيرة: أن "المهم هنا جوهر المحادثات، وقبل كل شيء وفقا اعتقادي أهمية الاستمرار بصيغة "2 + 2".

مشيرة إلى أن "هذا الاستمرار سيكون بمثابة عملية مهمة للارتقاء بالعلاقات بين روسيا واليابان إلى مستوى جديد من التطور".

يذكر أن الجولة الثالثة من المحادثات بين وزراء الدفاع والخارجية الروسيين واليابانيين بصيغة "2+2"، عقدت يوم أمس في موسكو.

واتفق الجانبان على الإسراع في التحضيرات لمؤتمر القمة على أعلى المستويات في أيلول/ سبتمبر خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، فضلا عن عقد اجتماعات دورية لنواب وزراء الخارجية والدفاع لكلا البلدين ومواصلة التعاون بشأن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.