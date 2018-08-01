وزير النقل المكسيكي يعلن بقاء 98 راكبا بالمستشفيات عقب حادثة الطائرة

أعلن وزير الاتصالات و النقل المكسيكي جيراردو رويس إسبارزا، اليوم الأربعاء، عن بقاء نحو 98 مصابا في بالمستشفيات عقب حادثة سقوط طائرة "ايرومكسيكو" في ولاية دورانجو بشمال البلاد.

مكسيكو — سبوتنيك. وكتب إسبارزا في مدونة على " تويتر: " "فيما يتعلق بحادثة "ايرومكسيكو" في ولاية دورانجو، من بين 103 راكبا كانوا على متن الطائرة، تم تحديد مكان 101 راكبا، من بينهم 98 راكبا يتلقون العلاج في مستشفيات مختلفة "، مشيرا إلى ان مطار (دورانجو)استأنف عمله".

هذا وفي وقت سابق اعلن وزير النقل المكسيكي جيراردو رويس إسبارزا ، إن الطائرة كانت تقل 101 راكبا ، مؤكدا أنه ليس هناك قتلى.

© Sputnik . SK RF بالفيديو... تحطم طائرة ركاب تقل 101 شخص في المكسيك

كما أكد حاكم ولاية دورانجو خوسيه أيسبور، يوم الثلاثاء، عبر حسابه على "تويتر"، أن حادث تحطم الطائرة لم يسفر عن سقوط قتلى.

وقال إن الحادث وقع بالقرب من مطار غوادالوب فيكتوريا في دورانجو، مضيفا أنه لا توجد رسميا أي أرقام عن المصابين أو الوفيات.

وبدورها أكدت شركة طيران "ايرومكسيكو" حقيقة تحطم طائرتها في المكسيك.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة بولاية دورانجو بشمال المكسيك يوم الثلاثاء عن إصابة 18 شخصا بحادثة سقوط الطائرة التابعة لشركة أيرومكسيكو.

وكتبت الوزارة في مدونة صغيرة على تويتر: ان " 18 جريحا تم نقلهم إلى مستشفى دورانجو ، نتيجة لحادثة الطائرة التي سقطت بالقرب من المطار الدولي الذي يحمل اسم غوادالوبي فيكتوريا".

يذكر ان الطائرة كانت تقوم برحلة بين دوارنجو و مكسيكو سيتي.