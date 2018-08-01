جمهورية لوغانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها مرتين خلال الليلة الماضية

اتهمت جمهورية لوغانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الأربعاء، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها مرتين خلال الـ 24 الساعة الماضية.

لوغانسك — سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوهانسك الشعبية لوكالة "نوفوستي": "إن القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة مرتين خلال الـ 24 الساعة الماضية ،باستخدام عربات مشاة وقاذفات قنابل لأنواع مختلفة، فضلا عن أسلحة خفيفة".

© Sputnik . Stringer جمهورية لوغانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها

وأشار المتحدث إلى أن مواقع جمهورية لوغانسك الشعبية تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكينية جيلوبوك ولوزوفويه.

ووفقا للمتحدث، تم إطلاق حوالي 50 قذيفة باتجاه أراضي الجمهورية، لم تسفر عن إصابات في صفوف المدنيين والعسكريين

يذكر أن مجموعة الاتصال حول أوكرانيا وافقت يوم الأربعاء 27 حزيران / يونيو، على نظام جديد لوقف إطلاق النار لأجل غير مسمى، وسيدخل حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليو القادم.

وبدأت السلطات الأوكرانية، في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة