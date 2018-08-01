"الأمن الفخم" مشروع ترامب وبدء التنفيذ

تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اجتماع مع مؤيديه في تامبل بولاية فلوريدا الأمريكية، عن خطته في بناء الجدار الحدودي الفاصل مع المكسيك، وبأن الحكومة فعلا بدأت ببناء بعض أجزاء الجدار.

قال ترامب إن الحكومة رصدت مبلغا وصل إلى 1.6 مليار دولار من أجل بناء الجدار الفاصل على الحدود المشتركة مع المكسيك.

وأضاف: "إن البلاد ستوفر بما أسماه "الأمن الفخم على الحدود"، بما في ذلك الجدار"، بحسب ما نشرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

© AP Photo / Christian Torres خلاف بين ترامب ورئيس المكسيك حول ثمن بناء جدار على الحدود

وكان ترامب قد تحدث، في وقت سابق، على ضرورة تعزيز الأمن على الحدود الجنوبية للبلاد، بسبب ارتفاع نسبة الجريمة في المكسيك.

وسبق أن "غرد" على "تويتر" في وقت سابق، قائلا: "إنه سيتوقف عن العمل مع الحكومة، في حال رفض الديمقراطيون التصويت لمشروع أمن الحدود، والذي يشمل أيضا بناء الجدار، كما واقترح إنهاء فكرة "اليانصيب" في قانون الهجرة ومنحها للأشخاص على

أساس الجدارة والكفاءة.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٩ يوليو ٢٠١٨

يذكر بأن بناء الجدار كان أحد وعود ترامب في حملته الانتخابية، وبأن التمويل سيكون مكسيكيا إلا أنه تراجع، وقال بأنه سيعتمد في ذلك على أموال الضرائب الأمريكية.