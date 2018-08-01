البرلمان الإيراني يستدعي روحاني

أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أن المجلس طلب من الرئيس حسن روحاني المثول أمامه في غضون شهر للرد على تساؤلات النواب حول الأوضاع الاقتصادية في إيران.

القاهرة — سبوتنيك. وقال لاريجاني، صباح اليوم الأربعاء، إن "عددا من النواب طلبوا طرح تساؤلات على رئيس الجمهورية حيث تمت إحالة هذا الطلب إلى اللجنة الاقتصادية التي قامت بدراسة الموضوع بحضور مندوبي رئيس الجمهورية، وبعد النقاشات التي أجريت أصر 80 من النواب على طلبهم بطرح تساؤلاتهم وهو ما يعادل أكثر من ربع عدد نواب المجلس"، بحسب ما نقلت وكالة "فارس".

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وأوضح لاريجاني أن "التساؤلات تتركز حول 5 محاور وهي عدم نجاح الحكومة في السيطرة على تهريب السلع والعملة الصعبة، واستمرار الحظر المصرفي، وعدم قيام الحكومة بإجراءات مناسبة لخفض البطالة، والركود الاقتصادي الشديد خلال الأعوام الأخيرة، والزيادة المتسارعة لأسعار العملات الأجنبية والانخفاض الشديد لسعر العملة الوطنية".

وقال لاريجاني: "وفقا للمادة 213 من النظام الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي يتوجب على رئيس الجمهورية الحضور أمامه في غضون شهر للرد على التساؤلات المطروحة".

يذكر أن سعر التومان الإيراني انخفض بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد 11300 تومان للمرة الأولى منذ سنوات.

ويعد هذا الانخفاض هو الأشد في انهيار العملة المحلية منذ أن تولى الرئيس الايراني حسن روحاني ولاية رئاسية ثانية في أيار/مايو من العام الماضي.

وبسبب الانخفاض المستمر للدولار في إيران سعت الحكومة، في نيسان/ابريل الماضي، إلى تثبيت سعر الدولار عند 4200 تومان حيث أعلن النائب الأول للرئيس الايراني "اسحاق جهانغيري" أنه تم تحديد سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية بقيمة 4200 تومان ومن يخالف ذلك سيتم إحالته إلى السلطة القضائية باعتباره من مهربي العملات الأجنبية.