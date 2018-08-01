أمريكا توافق على بيع البحرين والكويت أسلحة بقيمة 110 مليون دولار

أعلن البنتاغون أن الكويت وقعت صفقة لشراء 300 صاروخ من طراز نار الجحيم " AGM-114" بقيمة 30.4 مليون، فيما ستحصل البحرين على 28 منظومة "تو" المضادة للدبابات بقيمة 80 مليون دولار.

وطبقاً للبنتاغون فقد وقعت الكويت صفقة لشراء 300 صاروخ هيج فايف من طراز AGM-114 تبلغ قيمتها 30.4 مليون دولار، وستحصل البحرين على 28 مجمعا مضادا للدبابات من الولايات المتحدة بقيمة 80 مليون دولار.

وستكون شركة "لوكهيد مارتن" المسؤولة عن تنفيذ العقد مع الكويت.

وأكد البنتاغون أن بشراء الكويت للصواريخ الأمريكية فإنها ستعزز من قدراتها الدفاعية ،ولكن هذه الأسلحة لم تغير ميزان القوى في المنطقة".

ومن ناحية البحرين فإن شركة "رايثيون ميسيلي سيستيم" ستتولى تنفيذ بنود العقد.

وأشار البنتاغون إلى أن صفقة بيع الأسلحة للبحرين ستساعد بتعزيز أمن الحليف الرئيسي خارج حلف شمال الأطلسي، وهو شريك مهم لأمريكا في المنطقة".

وفقا للقانون الأمريكي، فإنه يجب على وزارة الدفاع إبلاغ الكونغرس الأمريكي بخطط بيع الأسلحة أو المعدات عسكرية إلى دول أخرى، ولدى الكونغرس 30 يوما لإلغاء الصفقة، لكن هذا نادر جدا من الناحية العملية.

وأبرمت شركات رايثيون ولوكهيد مارتن وفي وقت سابق عقدا مع وزارة الدفاع الأمريكية بلغ إجماليه 307.5 مليون دولار.

وقالت الوزارة إن الاتفاقية وقعت في أطر برنامج لبيع الأسلحة والمعدات العسكرية إلى دول أجنبية.

وسيتم بيع صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات كجزء من الصفقة لأستراليا وليتوانيا وتركيا وأوكرانيا وإستونيا وتايوان.