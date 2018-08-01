أسانج قد يغادر سفارة الإكوادور في لندن لأسباب صحية

أعلن مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، أن مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانح، قد يغادر سفارة الإكوادور في بريطانيا بسبب مشاكل صحية.

موسكو-سبوتنيك. وذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن المصدر أن "الوضع الصحي لأسانج، خلال الفترة الأخيرة، أصبح أسوأ، لذلك خلال الأسبوع القادم قد "يضع حداً لعزلته الطوعية في السفارة".

© AFP 2018 / BEN STANSALL الحكومة البريطانية: مسألة أسانج لم تناقش خلال زيارة رئيس الإكوادور إلى لندن

وصرح وزير خارجية الإكوادور خوسيه فالنسيا، في مقابلة مع صحيفة "إي بي سي"، في وقت سابق، أنه من الضروري حل الوضع مع أسانج، مشيرا إلى أنه لا يمكن [أسانج] أن يعيش إلى الأبد في حالة لجوء.

ويختبئ أسانح منذ عام 2012 في سفارة الإكوادور بلندن، حيث لجأ إلى السلطات الإكوادورية بطلب اللجوء السياسي بسبب مخاوف تسليمه من قبل السلطات السويدية للولايات المتحدة بسبب أنشطته في "ويكيليكس".