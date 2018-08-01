الخارجية الصينية ترد على ترامب

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، اليوم الأربعاء، أن بلادها دائما دعت للتسوية السياسية ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وأن جهود بكين في هذه القضية معترف بها من قبل المجتمع الدولي بأسره.

موسكو — سبوتنيك. وقالت هوا تشون يينغ، في مؤتمر صحفي، تعليقا على كلام الرئيس الأمريكي حول العوائق الذي تسببت بها بكين بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية: "إن موقف الصين من التسوية في شبه الجزيرة الكورية معروف للجميع، ومنذ البداية بذلنا جهودا كبيرة للدفع بتسوية مشكلة شبه الجزيرة الكورية، وقد اعترف المجتمع الدولي بجهودنا".

© REUTERS / JONATHAN ERNST ترامب يخشى ممارسة الصين ضغوطا سلبية على اتفاق نزع النووي مع كوريا

وأشارت هوا تشون يينغ، إلى أن " الصين والولايات المتحدة تحافظان على اتصال وتنسيق وثيقين، وتأمل بكين بأن تبذل جميع الأطراف المعنية بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية جهودا مشتركة، من أجل عدم إضاعة الفرصة الحالية لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وللمضي قدما تجاه الحوار من جميع الأطراف، وكذلك لتحفيز التنفيذ العاجل لنزع السلاح النووي والتسوية السياسية في شبه الجزيرة الكورية ".

وذكرت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق، عن افتراضات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الصين تضع عوائق أمام واشنطن في التفاوض مع كوريا الشمالية حول مسألة نزع السلاح النووي، لكن الرئيس الأمريكي لم يشر إلى نوع العراقيل من الجانب الصيني التي يدور الحديث حولها.

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقاء قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بسنغافورة في 12 حزيران/يونيو الماضي، وصف بالتاريخي، وأعلن ترامب عقب القمة، توقيع وثيقة مفصلة مع كوريا الشمالية، مؤكداً أن عملية نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا.

ومن جانبه وصف كيم جونغ أون التوقيع على الوثيقة الختامية للقاء مع ترامب بـ "الانطلاقة الجديدة" في العلاقات بين الدولتين، بل وتعهد بأن المستقبل سيشهد "تغييرات كبيرة ".