الخارجية الصينية ترد على ترامب

موسكو — سبوتنيك. وقالت هوا تشون يينغ، في مؤتمر صحفي، تعليقا على كلام الرئيس الأمريكي حول العوائق الذي تسببت بها بكين بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية: "إن موقف الصين من التسوية في شبه الجزيرة الكورية معروف للجميع، ومنذ البداية بذلنا جهودا كبيرة للدفع بتسوية مشكلة شبه الجزيرة الكورية، وقد اعترف المجتمع الدولي بجهودنا".
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق، عن افتراضات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الصين تضع عوائق أمام واشنطن في التفاوض مع كوريا الشمالية حول مسألة نزع السلاح النووي، لكن الرئيس الأمريكي لم يشر إلى نوع العراقيل من الجانب الصيني التي يدور الحديث حولها.
وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقاء قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بسنغافورة في 12 حزيران/يونيو الماضي، وصف بالتاريخي، وأعلن ترامب عقب القمة، توقيع وثيقة مفصلة مع كوريا الشمالية، مؤكداً أن عملية نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا.
ومن جانبه وصف كيم جونغ أون التوقيع على الوثيقة الختامية للقاء مع ترامب بـ "الانطلاقة الجديدة" في العلاقات بين الدولتين، بل وتعهد بأن المستقبل سيشهد "تغييرات كبيرة ".
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