الدنمارك تبدأ حظر البرقع اليوم ومسيرات احتجاجية مرتقبة

دخل، اليوم الأربعاء، قانون "حظر تغطية كامل الوجه في الأماكن العامة" في الدنمارك حيز التنفيذ.

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وينص القانون على معاقبة المخالفين بغرامة تبلغ ألف كرون دنماركي (134 يورو). وإذا تكررت المخالفات فإن الغرامة يمكن أن تصل إلى عشرة آلاف كرون.

وبحسب موقع "دويتشه فيليه"، نددت منظمة العفو الدولية باعتماد القانون الذي لم يؤد على الفور إلى ردود فعل.

ومن المقرر تنظيم مسيرات احتجاجية، في وقت لاحق من اليوم، في العاصمة كوبنهاغن ومدينة آرهوس. وقالت الشرطة إن المحتجين، الذين يعتزمون تغطية وجههم بالكامل في المظاهرات لن يتم فرض غرامة بحقهم.

وأوضح بيني أوشكينولت بالشرطة الدنماركية الوطنية لشبكة "دي إر": "المظاهرات تعد جزءا من حرية التعبير وحرية التجمع". وأضاف أنه مع ذلك يمكن فرض غرامات بحق المشاركين إذا كانوا يرتدون غطاء للوجه في طريقهم من أو إلى موقع الاحتجاجات.

ويستثني القانون المذكور حظر ملابس الشتاء مثل الأوشحة والأزياء التنكرية والأقنعة التي يتم ارتداؤها في عيد "الهالوين" وغيره من المهرجانات.

وأفادت وكالة الأنباء الدنماركية بأن الشرطة الاتحادية وشرطة المناطق سوف يجتمعان، في أيلول/ سبتمبر المقبل، لتقييم أول شهر من تطبيق الحظر.

وكان البرلمان الدنماركي اعتمد، الخميس، قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ليحذو بذلك حذو دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا. وأقر النص بغالبية 75 صوتا مقابل 30 ويفيد "أن كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة".

وكانت فرنسا أول دولة في أوروبا تحظر النقاب في الأماكن العامة مع قانون "يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة" أقر في تشرين الأول/ أكتوبر 2010 ويطبق منذ نيسان/ أبريل 2011.