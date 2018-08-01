"مراسلون بلا حدود" تطالب بإجراء تحقيق شامل حول مقتل الصحفيين الروس في أفريقيا الوسطى

باريس — سبوتنيك. وجاء في بيان المنظمة: "تطالب منظمة مراسلون بلا حدود سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى وروسيا، بإجراء تحقيق جدي وشامل لتحديد هوية مرتكبي جريمة قتل ثلاثة صحفيين روس كانوا في جمهورية أفريقيا الوسطى لعدة أيام للتحقيق بقضية مشاركة مرتزقة روس في هذا البلد".
ويذكر أن وزارة الخارجية الروسية أكدت في بيان يوم الثلاثاء 30 تموز/يوليو، مصرع ثلاثة أشخاص في جمهورية أفريقيا الوسطى، يحملون فقط وثائق صحفيين، بأسماء، كيريل رادشينكو ، ألكسندر راستورقويفا وأورهان جيمال، وتم إيصال جثامينهم إلى عاصمة البلاد، مدينة بانغي.
وأعلنت لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية فتح قضية جنائية.
وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم أمس الثلاثاء، أن الوزارة ستقدم كل المساعدة اللازمة لأسر الصحفيين الذين لاقوا مصرعهم في جمهورية أفريقيا الوسطى.
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