المفوضية الأوروبية تخصص 40 مليون يورو لتحسين شروط استقبال اللاجئين في اليونان

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنها خصصت حوالي 40 مليون يورو لتحسين ظروف استقبال اللاجئين في اليونان.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان للمفوضية: "اليوم خصصت المفوضية الأوروبية 37.5 مليون يورو إضافية من الدعم العاجل في إطار صندوق اللجوء والهجرة والإدماج، لتحسين ظروف استقبال اللاجئين في اليونان".

© AFP 2018 / Mahmud Turkia الرئيس الإيطالي يتحدث عن الهجرة وعلاقتها بالعبودية

وأضاف البيان، من المقرر أن تحصل السلطات اليونانية، على 31.1 مليون يورو من هذا المبلغ، لتوفير الخدمات للاجئين، ولا سيما في مجالات الصحة والنقل والتغذية، كما سيتم استخدام الأموال لتنظيم أماكن إقامة إضافية للاجئين

وأشار البيان إلى أن المبلغ المتبقي وهو 6.4 مليون يورو، سيذهب إلى المنظمة الدولية للهجرة، لتحسين ظروف استقبال اللاجئين على وجه الخصوص.

واختتمت المفوضية الأوروبية بيانها بالتأكيد أنه منذ عام 2015 خصص 1.6 مليار يورو للمساعدة في التصدي للمشاكل المتصلة بالهجرة في اليونان.

وتشهد أوروبا أخطر موجات الهجرة منذ الحرب العالمية الثانية، والتي كان سببها في المقام الأول عدد من الصراعات المسلحة والمشاكل الاقتصادية في بلدان أفريقيا والشرق الأوسط.