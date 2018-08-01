لصوص يسرقون مقتنيات لا تقدر بثمن تعود للأسرة المالكة في السويد

وقالت الشرطة إن هذه القطع التي لا تقدر بثمن سُرقت من كاتدرائية في سترنجناس غربي العاصمة ستوكهولم بعد ظهر أمس الثلاثاء.
وأضافت الشرطة أن اللصوص فروا بزورق آلي كان بانتظارهم في بحيرة مالارين ثالث كبرى البحيرات السويدية.
ولم تلق الشرطة القبض حتى الآن على أحد ولم تحدد أي مشتبه به لكنها تعكف الآن على نشر صور المقتنيات المسروقة في محاولة لاستعادتها.
وقال توماس آنيفيك المتحدث باسم الشرطة: "نريد نشر معلومات وصور عن تلك المقتنيات حتى يمكن التعرف عليها".
وقالت الشرطة إن من الصعب جدا بيع المقتنيات المسروقة علنا.
نذكر أن الملك كارل التاسع توفي عام 1611 أما زوجته الملكة كريستينا فتوفيت عام 1625.
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