الصين تنضم إلى تدريبات بحرية قبالة أستراليا رغم توتر العلاقات بينهما

قالت ماريس بين، وزيرة الدفاع الأسترالية، اليوم الأربعاء، إن الصين ستنضم إلى 26 دولة أخرى في تدريبات عسكرية قبالة الساحل الشمالي للبلاد تنطلق نهاية هذا الشهر لكنها لن تنضم إلى تدريبات بالذخيرة الحية، وذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا.

© AP Photo / Liu Rui الصين تختبر نظير "كينجال"

وتستضيف أستراليا التدريبات البحرية التي ستشارك فيها أيضا الولايات المتحدة التي كانت قد ألغت دعوة إلى الصين في مايو/ أيار للمشاركة في تدريبات عسكرية قرب هاواي ردا على ما اعتبرته واشنطن نشر بكين تعزيزات عسكرية على جزر في بحر الصين الجنوبي.

وقالت الوزيرة "من المتوقع أن تشارك الصين في مجموعة من الأنشطة منها تدريبات المرور والاتصالات بين السفن… ومناورات التدريب البحري"، وفقا لـ"رويترز".

وأضافت "لا خطط لمشاركة الصين في أنشطة بالذخيرة الحية" دون توضيح أسباب لكنها أشارت إلى أن البلدين نجحا في "بناء علاقات دفاعية مثمرة… تساعد في (تحقيق) الشفافية وبناء الثقة".

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب للتعليق.

ومن المقرر إقامة التدريبات في المياه الاستراتيجية شمالي داروين وتستمر حتى منتصف سبتمبر/ أيلول بمشاركة 27 بلدا.