ترامب للمدعي العام: أوقف التحقيق في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المدعي العام الأمريكي بوقف التحقيق فورا في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات.

القاهرة — سبوتنيك . وكتب ترامب تغريدة عبر "تويتر" اليوم الأربعاء قال فيها "هذا وضع رهيب، وعلى المدعي العام جيف سيشينز وقف هذا التلاعب على الفور، قبل أن يتسبب بخسائر أكبر للبلاد".

وأضاف ترامب " مولر (المدعي الخاص المكلف بالتحقيق) متضارب تماما، والنواب الديمقراطيون الـ17 الذين يدعمونه يقومون بعمل سيء ويسيؤون للولايات المتحدة".

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2018

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واستكمل ترامب تغريداته قائلا "مزاعم التدخل الروسي من أكثر الحملات الناجحة في التاريخ، وهي أكذوبة كبيرة".

وقال: الديمقراطيون دفعوا من أجل هذا الزيف الذي جرى الترويج له، جنبا إلى جنب مع جيمس كومي (المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالية) وآندرو مكابي (نائب المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالية) وبيتر ستروزك (عميل فيدرالي) وحبيبته المحبوبة ليزا بيج".

وتابع ترامب "هذا مشين".

“FBI Agent Peter Strzok (on the Mueller team) should have recused himself on day one. He was out to STOP THE ELECTION OF DONALD TRUMP. He needed an insurance policy. Those are illegal, improper goals, trying to influence the Election. He should never, ever been allowed to…….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2018

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ويجري التحقيق الأمريكي منذ أكثر من عام من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" في مزاعم بتدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 وفاز ترامب بها.

وتنفي روسيا مرارا الاتهامات بمحاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إن هذه الاتهامات والمزاعم "لا أساس لها على الإطلاق".