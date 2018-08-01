شهود: مقتل شخص بالرصاص على يد جيش زيمبابوي في هاراري

قال شهود لمصور من "رويترز"، إن جنودا من جيش زيمبابوي قتلوا شخصا بالرصاص قرب محطة للحافلات في وسط هاراري اليوم الأربعاء.

ووفقا لوكالة "رويترز". جاءت هذه الواقعة بعد انتشار قوات الجيش لإخماد احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي أجريت هذا الأسبوع.

© AP Photo / Ben Curtis في أول انتخابات بعد موغابي... تقارب النسب بين طرفي انتخابات الرئاسة في زيمبابوي

وأظهرت نتائج مفوضية الانتخابات فى زيمبابوى ، اليوم الأربعاء، فوز حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي، الجبهة الوطنية الحاكم، بأغلبية المقاعد في البرلمان، بعد يوم من اتهام المعارضة المفوضية بتأخير النتائج عمدا لصالح ذلك الحزب.

وكانت نتائج المفوضية قد أظهرت أن الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس، إيمرسون مناناجوا، بصدد تحقيق أغلبية كبيرة، بعدما حصل على 109 مقاعد، مقابل 41 مقعدا لحركة التغيير الديمقراطي المعارضة. ولم تعلن نتيجة 58 مقعدا أخرى بعد.