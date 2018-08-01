مديرون في "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل" يدلون بشهاداتهم أمام الكونغرس الأمريكي الشهر المقبل

وقال وارنر، خلال جلسة للنظر في الجهود الأجنبية للتأثير على الانتخابات الأمريكية، من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي: "سنستضيف مديرين تنفيذيين كبارا من فيسبوك وتويتر وأيضا غوغل في جلسة في الخامس من سبتمبر للاستماع إلى خططهم والضغط عليهم للقيام بالمزيد والتعاون معا لمواجهة هذا التحدي"، وفقا لـ"رويترز".
وبحسب "فرانس برس"، قالت الشركة "نقوم بإغلاق 32 صفحة وحسابا تشارك في سلوك منسق"، دون أن تقول إن مجموعة أو بلدا معينا مسؤولا".
وأشارت إلى أنها أطلعت الأجهزة الأمنية الأمريكية والكونغرس وشركات تكنولوجيا على المعلومات التي لديها.
وأوضحت أن الأشخاص الذين يقفون وراء الحملة "كانوا أكثر حرصا على إخفاء آثارهم… ووجدنا دليلا على بعض الروابط بين هذه الحسابات وبين حسابات وكالة أبحاث الإنترنت التي قمنا بتعطيلها العام الماضي ولكن هناك اختلافات كذلك".
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