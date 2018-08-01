تسجيل
18:44 01 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    الكنيست الإسرائيلي

    ممثلو الطائفة الدرزية يلتقون مع موظفي مكتب نتنياهو لمناقشة تداعيات "قانون القومية"

    © AFP 2018 / MARC ISRAEL SELLEM
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    التقى ممثلو الطائفة الدرزية مع موظفي مكتب رئيس الوزراء لمناقشة مطالب الطائفة على وقع اعتراضهم على "قانون القومية".

    كتبت القناة العاشرة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن ممثلي الطائفة الدرزية التقوا، ظهر اليوم، بموظفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لمناقشة مطالب الطائفة من "قانون القومية".

    طاقم وزاري

    وذكرت القناة العبرية أن ممثلي الطائفة الدرزية التقوا بمدير مكتب نتنياهو، ومع كل من الوزير يوآف هيروفيتش والوزير ياريف ليفين، من طاقمي مكتب رئيس الوزراء، والذين تلقوا طلبات الدروز.

    وأفادت القناة أن الطاقم الوزاري تلقى طلبات الطائفة الدرزية وسيرسل لهم تقريرا بهذا الشأن في أقرب وقت ممكن.

    لقاءات مكثفة

    بنيامن نتنياهو
    © AP Photo/ DEBBIE HILL
    لقاءات إسرائيلية مكوكية للإبقاء على موافقة الدروز على قانون "القومية"
    يذكر أن نتنياهو والرئيس الإسرائيلي، روؤبين ريفلين، وكثير من المسؤولين الإسرائيليين التقوا خلال الأيام القليلة الماضية برؤوساء الطائفة الدرزية بهدف الإطلاع على شكواهم من بنود "قانون القومية اليهودية".

    كان المحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، قد كتب، أمس الثلاثاء، بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن ضابطا برتبة نقيب قدم استقالته من الجيش الإسرائيلي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مما دعا الجيش إلى وقفه عن العمل لمدة 14 يوما.

    رفض التجنيد الإلزامي

    طالب عمير جمال، في منشور له على "فيسبوك" قيادة الطائفة الدرزية بدعوة الشباب لرفض التجنيد الإلزامي، والعمل على وقف الخدمة الإلزامية للدروز في الجيش الإسرائيلي.

    ورد الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحاني للدروز في إسرائيل، على استقالة الضابط جمال عمير، بأنه يجب الابتعاد عن القضايا السياسية، وبأن الجيش الإسرائيلي ليس له علاقة بقانون "القومية"، بداعي أنه خارج دائرة النقاش.

    البعد عن السياسة

    في أعقاب استقالة الضابط جمال عمير، تحدث الجنرال غادي آيزنكوت، رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، مع الشيخ طريف، وأعرب عن غضبه من استقالة جمال، مما دعا الشيخ طريف إلى الخروج بالتصريح السابق.

    دعا آيزنكوت إلى توحيد كل الطوائف والعشائر الإسرائيلية على قلب رجل واحد، بدعوى الحفاظ على دولة إسرائيل.

    العلم السوري
    © Sputnik . Sergei Mamontov
    مرجعية الدروز في سورية لـ"سبوتنيك": نحن رديف للجيش السوري... ولن نكون إلا حماة للثغور
    وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، الأحد، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، التقى مع قيادات الطائفة الدرزية في محاولة للاستماع لشكاواهم من قانون "القومية اليهودية".

    استقالات بمؤشرات خطيرة

    وأفاد المحلل السياسي، شمعون آران، أن نتنياهو التقى بطائفة الدروز بصحية وزيرين إسرائيليين، للاستماع للشكاوى المقدمة ضد القانون من الدروز، بوجه عام، وذلك في أعقاب استقالة، زهير بهلول، عضو الكنيست من البرلمان الإسرائيلي.

    وكان زهير بهلول، عضو الكنيست عن "المعسكر الصهيوني"، قد فجر مفاجأة، مساء السبت الماضي، وقدم استقالته من الكنيست على خلفية اعتراضه على "قانون القومية اليهودية".

    انظر أيضا:

    لقاءات إسرائيلية مكوكية للإبقاء على موافقة الدروز على قانون "القومية"
    تعرف على ابن "جبل الدروز" السوري الذي سيصبح رئيس فنزويلا
    مرجعية الدروز في سورية لـ"سبوتنيك": نحن رديف للجيش السوري... ولن نكون إلا حماة للثغور
    الدروز السوريون يخيبون أمل إسرائيل في خلق فرصة للتدخل العسكري في سوريا
    إسرائيل تريد حماية الدروز ...أم حماية نفسها؟
    الكلمات الدلالية:
    الكنيست الإسرائيلي, نتنياهو, شبكات التواصل الاجتماعي, الكنيست الإسرائيلي, الدروز, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الجسر الذهبي في مدينة با نا هيلز، فيتنام، 31 يوليو/ تموز 2018
    بين يدي السماء... الجسر الذهبي في فيتنام
    تدهور شعبية ماكرون
    شعبية ماكرون تهبط لمستوى قياسي
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك