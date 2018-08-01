ممثلو الطائفة الدرزية يلتقون مع موظفي مكتب نتنياهو لمناقشة تداعيات "قانون القومية"

كتبت القناة العاشرة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن ممثلي الطائفة الدرزية التقوا، ظهر اليوم، بموظفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لمناقشة مطالب الطائفة من "قانون القومية".

طاقم وزاري

وذكرت القناة العبرية أن ممثلي الطائفة الدرزية التقوا بمدير مكتب نتنياهو، ومع كل من الوزير يوآف هيروفيتش والوزير ياريف ليفين، من طاقمي مكتب رئيس الوزراء، والذين تلقوا طلبات الدروز.

נציגי העדה הדרוזית על מתווה הפשרה סביב חוק הלאום: "בישיבה עם צוות משרד ראש הממשלה בראשות ראש הסגל יואב הורביץ והשר יריב לוין הוצג מתווה. הוא יילמד והנציגים ישיבו לצוות בהקדם" @nitzanglusman — כאן חדשות (@kann_news) August 1, 2018

وأفادت القناة أن الطاقم الوزاري تلقى طلبات الطائفة الدرزية وسيرسل لهم تقريرا بهذا الشأن في أقرب وقت ممكن.

لقاءات مكثفة

يذكر أن نتنياهو والرئيس الإسرائيلي، روؤبين ريفلين، وكثير من المسؤولين الإسرائيليين التقوا خلال الأيام القليلة الماضية برؤوساء الطائفة الدرزية بهدف الإطلاع على شكواهم من بنود "قانون القومية اليهودية".

كان المحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، قد كتب، أمس الثلاثاء، بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن ضابطا برتبة نقيب قدم استقالته من الجيش الإسرائيلي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مما دعا الجيش إلى وقفه عن العمل لمدة 14 يوما.

رفض التجنيد الإلزامي

طالب عمير جمال، في منشور له على "فيسبوك" قيادة الطائفة الدرزية بدعوة الشباب لرفض التجنيد الإلزامي، والعمل على وقف الخدمة الإلزامية للدروز في الجيش الإسرائيلي.

ورد الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحاني للدروز في إسرائيل، على استقالة الضابط جمال عمير، بأنه يجب الابتعاد عن القضايا السياسية، وبأن الجيش الإسرائيلي ليس له علاقة بقانون "القومية"، بداعي أنه خارج دائرة النقاش.

البعد عن السياسة

في أعقاب استقالة الضابط جمال عمير، تحدث الجنرال غادي آيزنكوت، رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، مع الشيخ طريف، وأعرب عن غضبه من استقالة جمال، مما دعا الشيخ طريف إلى الخروج بالتصريح السابق.

دعا آيزنكوت إلى توحيد كل الطوائف والعشائر الإسرائيلية على قلب رجل واحد، بدعوى الحفاظ على دولة إسرائيل.

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وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، الأحد، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، التقى مع قيادات الطائفة الدرزية في محاولة للاستماع لشكاواهم من قانون "القومية اليهودية"

استقالات بمؤشرات خطيرة

وأفاد المحلل السياسي، شمعون آران، أن نتنياهو التقى بطائفة الدروز بصحية وزيرين إسرائيليين، للاستماع للشكاوى المقدمة ضد القانون من الدروز، بوجه عام، وذلك في أعقاب استقالة، زهير بهلول، عضو الكنيست من البرلمان الإسرائيلي.

وكان زهير بهلول، عضو الكنيست عن "المعسكر الصهيوني"، قد فجر مفاجأة، مساء السبت الماضي، وقدم استقالته من الكنيست على خلفية اعتراضه على "قانون القومية اليهودية".