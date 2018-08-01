أردوغان مستعد للمصادقة على قانون فرض عقوبة الإعدام

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن استعداده للمصادقة على قانون فرض عقوبة الإعدام في حال تمريره من البرلمان التركي.

وجاءت تصريحات أردوغان، في مراسم تشييع امرأة وطفلها الرضيع، استشهدا في هجوم لمسلحي منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

#عاجل | أردوغان يعرب عن استعداده للمصادقة على قانون فرض عقوبة الإعدام في حال تمريره من البرلمان التركي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 1, 2018

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صعد في شهر يوليو/ تموز، هجومه على الاتحاد الأوروبي، قائلا إن تركيا يجب أن تسير في طريقها وتعهد بإعادة عقوبة الإعدام إذا أقرها البرلمان.

وقال أردوغان أيضا إنه سيوافق "دون تردد" على عقوبة الإعدام إذا صوت البرلمان لصالح إعادتها في خطوة ستنهي فعليا مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

​وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، صرح خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بأن مسألة إعادة عقوبة الإعدام، الشعب وحده هو من سيتخذ القرار بشأنها.

© REUTERS / WOLFGANG RATTAY أردوغان يهاجم الاتحاد الأوروبي ويتعهد بإعادة عقوبة الإعدام

وترفض أوروبا خطوة إعادة عقوبة الإعدام وتعتبرها مسألة فارقة في انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أكد في تصريحات سابقة في أغسطس/ آب 2016، أنه لا يمكن أن تنضم تركيا للاتحاد الأوروبي في وضعها الحالي، وأن الوضع سيزداد صعوبة إذا أعيدت عقوبة الإعدام.

وتتعرض تركيا لانتقادات شديدة خاصة فيما يتعلق بالحريات، بعد الحملة التي شنتها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو/ تموز الماضي.