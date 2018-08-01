نتنياهو يقترح ترسيخ المجتمع الدرزي والاعتراف بمساهماتهم

قدم بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مقترحات ثلاثة للدروز خلال لقائه بهم، ظهر اليوم.

أفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، اليوم الأربعاء، بأن بنيامين نتنياهو قدم للطائفة الدرزية مجموعة من المقترحات، من بينها ترسيخ وضع المجتمع الدرزي والاعتراف بمساهماتهم والحفاظ على تراثهم.

ذكر الموقع الإخباري الإسرائيلي أن مدير مكتب نتنياهو، الوزير يوآف هوروفيتش، التقى اليوم، بممثلي الطائفة الدرزية، وقدم لهم ثلاثة اقتراحات، وهي تناول الوضع القانوني للدروز والشركس الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، والاعتراف بمساهمات الدروز في الحفاظ على الأمن الإسرائيلي، وتقوية وتعزيز المجتمع الدرزي والحفاظ على تراثه.

وأكد الموقع الإلكتروني العبري أن تنفيذ هذه الاقتراحات بعد الموافقة الدرزية عليها سيكون بعد الانتهاء من انعقاد الدورة الشتوية للكنيست. وعلق الدروز على هذه الاقتراحات، بأن المخطط جيد، لكننا في مرحلة دراسته.