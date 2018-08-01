امرأة نيجيرية تستعيد بصرها على يد أطباء أتراك

قادت الصدفة، امرأة نيجيرية شابة كفيفة، لاستعادة بصرها، لتتمكن وللمرة الأولى من رؤية ابنها وزوجها وكل شيء حولها.

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وعندما ذهبت المرأة وتدعى، خديجة شيفاتو، لزيارة الأطباء الأتراك من أجل فحص ابنها، لاحظت طبيبة عيون هناك شيئا غريبا في عينيها، وفقا لـ وكالة أنباء "الأناضول"

وتقول الطبيبة، مهريبان علي زاده، طبيبة العيون من مستشفى "Istanbul Haydarpasa Referral and Research Hospital" في الأناضول، إنها عندما فحصت عينا شيفاتو، اكتشفت أنها مصابة بمياه بيضاء".

وخضعت خديجة شيفاتو لجراحة ناجحة، استعادت على إثرها بصرها، وأعربت عن امتنانها للأطباء الأتراك.

وأضافت الطبيبة أنها نجحت مع فريقها، في إجراء جراحات مياه بيضاء لأكثر من 600 مريض، من بينهم رجال ونساء ومسنين وأطفال وشباب.

وأطلقت جمعية الأطباء المتطوعين الأتراك، بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية، مشروعًا بعنوان مكافحة العمى في أفريقيا تحت شعار "مليون جراحة مياه بيضاء".