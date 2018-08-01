إغلاق برج إيفل في باريس أمام الزوار بسبب إضراب للعمال

أكدت شركة "سيتي" المشغلة لبرج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، أن البرج تم إغلاقه أمام السياح بسبب إضراب الموظفين.

باريس — سبوتنيك . وقال ممثل الشركة لوكالة "سوبتنيك": "بعد ظهر هذا اليوم، تم إغلاق البرج بسبب الإضراب. وعلقت الآن عملية التفاوض بين إدارة المعلم الشهير وممثلي طاقم العمل، ولا يمكننا القول ما إذا كان البرج سيكون غدا مفتوحا أم لا."

وأبدت الشركة المشغلة لبرج إيفل أسفها إزاء الوضع، مقدمة "الاعتذار للزوار جميعهم" في بيان على الحساب الرسمي لبرج إيفل باللغتين الفرنسية والإنكليزية.

وفي وقت سابق، أفادت التقارير أن الإضراب الذي قدمت النقابة الطلب الخاص بإجرائه، سيتم يوم الأربعاء، ولكن تم تأجيله إلى يوم الخميس.

ويعتبر برج إيفل واحدا من الرموز والمقاصد السياحية الرئيسية لباريس، حيث زاره خلال العام الماضي أكثر من ستة ملايين شخص.

تم بناء البرج بأمر من الحكومة الفرنسية بمناسبة معرض باريس في عام 1889، صممه المهندس غوستاف إيفل، وأصبح أطول مبنى في العالم في ذلك الوقت. في الأصل، كان من المخطط أن يتم نصب البرج لمدة 20 سنة، وثم تفكيكه، حيث أن العديد من الباريسيين لم يعجبهم تصميمه، ولكن على مر السنين أصبح رمزا للعاصمة الفرنسية.