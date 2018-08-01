الجيش الإسرائيلي يعتقل مجموعة من الشبان الفلسطينيين بدعوى إطلاق نار على مستوطنة بيت إيل

اعتقل الجيش الإسرائيلي مجموعة من الشبان الفلسطينيين في مخيم الجلزون للاجئين شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية، بدعوى إطلاق نار على مستوطنة "بيت إيل" المحاذية لرام الله قبل ثلاثة أسابيع.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich إسرائيل تمنع متضامنا سويديا من دخول فلسطين

القدس — سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان أصدره الناطق باسمه أفيخاي أدرعي اليوم الأربعاء، إن "مجموعة الإرهابيين الذين نفذوا عملية إطلاق النار قبل ثلاثة أسابيع تجاه بيت إيل، تم ضبطها".

وأضاف أدرعي "بالتعاون المشترك بين الجيش الإسرائيلي والمخابرات (شين بيت) تم إلقاء القبض على أعضاء الخلية الذين يسكنون في مخيم الجلزون، حيث قاموا بتنفيذ عملية إطلاق نار ليلة 10 تموز/ يوليو الماضي تجاه مستوطنة بيت إيل، دون وقوع إصابات أو أضرار".

وتابع أدرعي قائلاً "صادرت القوات الأسلحة والسيارة التي نفذت بها الخلية الهجوم"، مؤكداً أن "قوات الأمن ستواصل العمل لمنع الإرهاب من أجل تأمين الحياة الروتينية وأمن السكان".

وتعاني مناطق متفرقة من الضفة الغربية حالة من التوتر بالتزامن مع توتر أكبر تشهده منطقة الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل منذ انطلاق "مسيرات العودة" الفلسطينية في 30 آذار/ مارس الماضي، حيث قتل 142 فلسطينيا وأصيب أكثر من 16 ألفا برصاص الجيش الإسرائيلي، كما شهد قطاع غزة غارات إسرائيلية مكثفة.