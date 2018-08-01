بعثة أمريكية تشارك بتدشين مستوطنة في الضفة الغربية

شاركت بعثة أمريكية بارزة، اليوم الأربعاء، بتدشين مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن مايك هكابين المرشح الأمريكي السابق، شارك ضمن بعثة أمريكية في تدشين مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية، تحت اسم "إفرات"، في محيط مدينة بيت لحم.

وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن مايك هاكابي، حاكم ولاية إركنسو السابق، قد عبر عن رغبته في شراء منزل في المستوطنة لقضاء العطلات فيه، بدعوى أن المستوطنة "إفرات" عاصمة مستوطنة أكبر وهي غوش عتصيون، وهي التي تشاهد منها العاصمة القدس، والأردن والبحر المتوسط.

قدم هاكابي الشكر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على سماحه لإسرائيل ببناء المزيد من المستوطنات.