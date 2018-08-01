إيران: سقوط عصابات العملة غربا... واكتشاف "مفاجأة خطيرة" شرقا

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن تفكيك 4 عصابات لتهريب وتزوير العملات الأجنبية والمسكوكات الذهبية، فيما كشف المدعي العام في محافظة كرمان عن مفاجأة خطيرة شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة "فارس"، أن إدارة الأمن في محافظة آذربايجان الغربية (شمال غرب) وبعد تحريات وعمل استخباراتي تخصصي وبالتنسيق مع الجهات القضائية، فككت عصابتين لتهريب العملة والذهب، وعصابتين أخريين لتزوير المسكوكات الذهبية والعملات الأجنبية (دولار- يورو- ليرة — دينار عراقي)، كانت تمتد نشاطاتها في آذربايجان الغربية وطهران وبعض المحافظات الأخرى في البلاد.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER إيران ترد على "كشف موقع تهريب الأسلحة" إلى اليمن

وأكد البيان أن العملية الأمنية أسفرت عن اعتقال 15 شخصا من أفراد هذه العصابات وضبط أكثر من 500 ألف من أنواع العملات الأجنبية (يورو- دولار- ليرة)، إضافة إلى عملات مزورة شملت نصف مليون دولار أمريكي و122 مليون دينار عراقي، ومصادرة جميع المعدات والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير.

وأعلن المدعي العام في محافظة كرمان (جنوب شرق إيران) دادخدا سالاري، عن ضبط شحنة من الأسلحة والذخائر الحربية شبه الثقيلة المتعلقة بجماعانت مناوئة للدولة كانت تعتزم استخدامها لزعزعة الأمن في البلاد.

وقال سالاري في تصريح صحفي نقلته الوكالة اليوم الأربعاء، إن "القوى الأمنية وبعد تلقيها معلومات عن دخول شحنة كبيرة من الأسلحة من الخارج إلى المنطقة الصحراوية في المنطقة، بادرت مساء أمس للتصدي لهذه العصابة وكشف وضبط الأسلحة".

وأوضح أن شحنة الأسلحة هذه تتضمن سلاحين شبه ثقيلين مضادين للجو ومعدات متعلقة بها و7400 رصاصة مضادة للجو و23 قذيفة 73 ملم و 15 صندوق أعتدة و3 دراجات نارية منها اثنتان للعبور من المناطق الوعرة.