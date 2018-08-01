إدانة ثلاثة أوكرانيين في الولايات المتحدة لضلوعهم في شبكة دولية للجرائم الإلكترونية

أدين في الولايات المتحدة ثلاثة أوكرانيين لضلوعهم في شبكة دولية للجرائم الإلكترونية بحسب ما أعلنته وزارة العدل الأمريكية.

© Sputnik . Sergei Pyatrosan فرقة عمليات روسية لمكافحة القرصنة الأوكرانية

واشنطن — سبوتنيك . أعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تتهم ثلاث مواطنين أوكرانيين بتنفيذ هجمات إلكترونية والضلوع في جماعة القرصنة الإلكترونية "فين7" والشهيرة أيضا باسم "كارباناك"، وقد تم احتجازهم في أوروبا.

وجاء في البيان: "تم القبض على ثلاث أعضاء كبار في مجموعة دولية متطورة للجريمة السيبرانية في أوروبا الشرقية، وهم تحت الحراسة الآن بسبب الاتهامات الموجهة لهم في محكمة دائرة سياتل في الولايات المتحدة".

وحددت الولايات المتحدة يوم 22 تشرين أول/ أكتوبر موعدا لمحاكمة أوكراني بتهمة الانضمام إلى شبكة جرائم إلكترونية وطلبت تسليم 2 آخرين.