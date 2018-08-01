البيت الأبيض يقول كلمته حول مزاعم تدين ترامب في تحقيقات "التدخل الروسي" بالانتخابات

أكد البيت الأبيض الأمريكي أنه لا شيء يدين الرئيس الأمريكي في التحقيقات حول "التدخل الروسي" بالانتخابات الأمريكية.

© REUTERS / Joshua Roberts ترامب للمدعي العام: أوقف التحقيق في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات

القاهرة — سبوتنيك . أكد البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، أن التحقيقات الجارية حاليا حول تدخل روسي مزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بتواطؤ من الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب ، لا تحمل ما يدين الرئيس الأمريكي.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في مؤتمر صحفي، إنه "ليس ثمة شيء يدين الرئيس في التحقيقات"، مجددة موقف الرئيس الأمريكي بأن "على التحقيق أن ينتهي"، ومؤكدة أن التحقيق كان "مدفوعا بحملة معارضة.