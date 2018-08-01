بريطانيا تتولى رئاسة مجلس الأمن وملفات كوريا الشمالية وسوريا وميانمار تتصدر برنامجه

موسكو — سبوتنيك. وأدرج جدول أعمال مجلس الأمن في شهر آب/ أغسطس، على صفحة "تويتر" الرسمية للبعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة: "أزمة الروهينغا في ميانمار، وعملية السلام في الشرق الأوسط، اليمن، سوريا، بوروندي، كوريا الشمالية والعراق".
هذا ويضم مجلس الأمن الدولي 15 دولة عضوا منها 5 دائمون تتمتع بحق النقض "الفيتو"، وهي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وعشرة دول أعضاء غير دائمة، تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي — هولندا وبوليفيا وإثيوبيا وكازاخستان والكويت وساحل العاج وغينيا الاستوائية والبيرو وبولندا والسويد.
يتولى رئاسة المجلس كل من أعضائه بالتناوب لمدة شهر واحد، تبعا للترتيب الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء باللغة الإنكليزية. وتسلمت بريطانيا رئاسة مجلس الأمن من السويد تليها الولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر.
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