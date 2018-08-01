بريطانيا تتولى رئاسة مجلس الأمن وملفات كوريا الشمالية وسوريا وميانمار تتصدر برنامجه

أعلنت بريطانيا، التي تتسلم رئاسة مجلس الأمن الدولي، لشهر آب/ أغسطس الجاري، أن برنامج عمل المجلس لهذا الشهر، يتمحور حول ملفات رئيسية، هي سوريا وكوريا الشمالية والأزمة في ميانمار.

موسكو — سبوتنيك. وأدرج جدول أعمال مجلس الأمن في شهر آب/ أغسطس، على صفحة "تويتر" الرسمية للبعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة: "أزمة الروهينغا في ميانمار، وعملية السلام في الشرق الأوسط، اليمن، سوريا، بوروندي، كوريا الشمالية والعراق".



© Sputnik . Tareq al-Hasaniyah روسيا تؤكد استعداد الأمم المتحدة للتعاون معها في أمر هام يخص اللاجئين السوريين