الاتحاد الأوروبي يدعم المغرب وإسبانيا بشأن الهجرة ولكن

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن المفوضية على استعداد لزيادة تمويل إسبانيا والمغرب لمساعدتهما في التعامل مع زيادة الهجرة عبر غرب البحر المتوسط برغم أن الميزانية محدودة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، بعد شهرين من توليه السلطة تدخل رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانتشيث في أزمة الهجرة في أوروبا وعرض استضافة مئات اللاجئين الذين جرى إنقاذهم في البحر بعد أن رفضت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي استقبالهم.

© AFP 2018 / Mahmud Turkia الرئيس الإيطالي يتحدث عن الهجرة وعلاقتها بالعبودية

ونشر يونكر اليوم الأربعاء في تغريدة على "تويتر" نسخة من رسالة أبلغ فيها سانتشيث بأن الاتحاد الأوروبي على استعداد لزيادة الدعم المالي لإسبانيا وكذلك المغرب

ويفصل بين البلدين ممر مائي ضيق بينما يشترك جيبا سبتة ومليلية، الخاضعان لإسبانيا، في حدود برية مع المغرب.

وكتب يونكر، دون الخوض في تفاصيل، أنه رغم أن تمويل الاتحاد الأوروبي لشمال أفريقيا محدود "بمجرد أن يتوفر التمويل اللازم لهذا البرنامج فسيشهد زيادة جديدة خلال هذا العام وعام 2019".

وتتوقع مدريد أن تنفق 30 مليون يورو في المراحل الأولى من وصول المهاجرين وقال يونكر إنه يتعامل مع طلب مساعدات طارئة من شرطة الحدود على أنه أولوية.