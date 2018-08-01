مرشحون في انتخابات مالي: لن نقبل نتائج تتأثر بالخروقات والرئيس الحالي أساء استخدام سلطاته

وسط أجواء من الترقب والحذر بعد مرور أربعة أيام على انتخابات مالي دون إعلان نتائج الاقتراع، أعلن 16 مرشحا للانتخابات الرئاسية، اليوم الأربعاء، أنهم لن يقبلوا أية نتائج تتأثر بالخروقات التي شابت الانتخابات.

ويزداد الوضع تعقيداً في مالي مع تأخر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي وتنافس فيها 24 مرشحا.

ولم تعلق الحكومة على هذه الاتهامات، واكتفت بدعوة الجميع إلى التزام بالقانون وعدم إعلان أية نتائج للانتخابات قبل الإعلان الرسمي عنها من قبل المحكمة الدستورية.