الخارجية الأمريكية: بومبيو لن يجتمع مع لافروف خلال قمة آسيان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير مايك بومبيو لن يجتمع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تنعقد يومي الجمعة والسبت في سنغافورة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة في بيان: "ليست لدينا خطط للاجتماع مع الوزير لافروف في هذه الرحلة".

© REUTERS / LEAH MILLIS بومبيو لا يخطط لاجتماع مع ممثلي كوريا الشمالية على هامش أعمال قمة آسيان

وفي وقت سابق اليوم قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها تحاول عقد اجتماع بين لافروف وبومبيو على هامش قمة آسيان.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن عضو في الوفد الروسي قوله في وقت سابق إن الوزيرين لن يلتقيا خلال اجتماعات آسيان.

وأوضح المصدر للوكالة أن ارتباطات الوزيرين لا تسمح بعقد اجتماع هذا الأسبوع وأنه "تقرر البحث عن فرص أخرى".

وتحدث لافروف وبومبيو هاتفيا بعد أيام من اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 16 يوليو/تموز في هلسنكي.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن بومبيو لن يلتقي أيضا بنظيره الإيراني خلال الرحلة.