الخارجية الأمريكية: بومبيو لن يجتمع مع لافروف خلال قمة آسيان

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة في بيان: "ليست لدينا خطط للاجتماع مع الوزير لافروف في هذه الرحلة".
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن عضو في الوفد الروسي قوله في وقت سابق إن الوزيرين لن يلتقيا خلال اجتماعات آسيان.
وأوضح المصدر للوكالة أن ارتباطات الوزيرين لا تسمح بعقد اجتماع هذا الأسبوع وأنه "تقرر البحث عن فرص أخرى".
وتحدث لافروف وبومبيو هاتفيا بعد أيام من اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 16 يوليو/تموز في هلسنكي.
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن بومبيو لن يلتقي أيضا بنظيره الإيراني خلال الرحلة.
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