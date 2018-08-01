تركيا تدعو أمريكا إلى التخلي عما وصفته بـ"القرار الخاطئ"

يذكر أن الولايات المتحدة وقعت اليوم الأربعاء، عقوبات على وزراء أتراك على خلفية اعتقال قس أمريكي.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في إيجاز صحفي، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تابع عن كثب الوضع في تركيا فيما يتعلق بالقس آندرو برونسون"".
وأضافت المتحدثة أنه "بتوجيهات من الرئيس ستوقع وزارة الخزانة عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، اللذين لعبا دورين بارزين في توقيف واعتقال القس برونسون".
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة تطبق قائمة ماغنيتسكي للعقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين على خلفية اعتقال قس أمريكي.
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