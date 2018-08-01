مرشح أمريكي سابق للرئاسة: "صفقة القرن" مفيدة اقتصاديا للجميع

© AFP 2018 / Abbas Momani بعثة أمريكية تشارك بتدشين مستوطنة في الضفة الغربية

ذكرت صحيفة "ماقور ريشون" الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، أن المرشح الأمريكي السابق للرئاسة، مايك هاكابي، شارك في تدشين مستوطنة جديدة بـ"إفرات" بالقرب من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

صرح هاكابي أن "صفقة القرن" ستكون مفيدة اقتصاديا للجميع، وبانه يأمل أن يكون هناك تقارب حقيقي بين اليهود والعرب في إسرائيل، يتشاركون في كل شيء، ولكن ادعى أن أمن إسرائيل له الأهمية القصوى.

وذكرت القناة السابعة العبرية على موقعها الإلكتروني أن مايك هاكابي، حاكم ولاية إركنسو السابق، قد عبر عن رغبته في شراء منزل في المستوطنة لقضاء العطلات فيه، بدعوى أن المستوطنة "إفرات" عاصمة مستوطنة أكبر وهي غوش عتصيون، وهي التي تشاهد منها العاصمة القدس، والأردن والبحر المتوسط.