موقع عبري: بإمكان إيران إغلاق مضيق هرمز خلال 48 ساعة

© Fotolia / Plysuikvv الكويت تكشف موقف دول الخليج في حال إغلاق مضيق هرمز

ذكر الموقع الإلكتروني الإخباري "0404"، مساء اليوم، الأربعاء، أن قوات الحرس الثوري الإيرانية تستعد لأية مواجهات أمنية في الخليج، استعدادا لإغلاق مضيق هرمز الملاحي.

وأفاد الموقع العبري بأن الجيش الإيراني يستعد لإجراء مناورات عسكرية تحاكي إغلاق المضيق خلال 48 ساعة أمام حركة الملاحة الدولية.

وكان قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأميرال حسين خانزادي، قد قال في مؤتمر صحفي، أمس، الثلاثاء "إن بقاء مضيق هرمز مفتوحا مرتبط بتأمين المصالح الإيرانية، داعيا المجتمع الدولي إلى تنفيذ التزاماته تجاه طهران".