وزير الخارجية التركي: أمريكا لن تحقق مطالبها بتسليم القس من خلال العقوبات

أنقرة — سبوتنيك. وكتب أغلو، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر: "لن نتمكن من حل مشاكلنا إذا لم تفهم الإدارة الأمريكية، أنها لن تصل إلى مطالبها غير القانونية من خلال هذه الأساليب".
وقالت وزارة الخارجية في بيان:"نحن نعارض بحزم قرار وزارة الخزانة الأمريكية بالنسبة لبلدنا… ندعو القيادة الأمريكية إلى التخلي عن هذا القرار الخاطئ".
يذكر أن الولايات المتحدة وقعت اليوم الأربعاء، عقوبات على وزراء أتراك على خلفية اعتقال قس أمريكي.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في إيجاز صحفي، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تابع عن كثب الوضع في تركيا فيما يتعلق بالقس آندرو برونسون"".
وأضافت المتحدثة أنه "بتوجيهات من الرئيس ستوقع وزارة الخزانة عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، واللذين لعبا دورين بارزين في توقيف واعتقال القس برونسون".
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