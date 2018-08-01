أمريكا تبحث رفع رسوم استيراد بضائع صينية إلى 25%

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الأربعاء 1 أغسطس/آب، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقترح رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، بينما يواصل البلدان مشاورات للوقوف على إمكانية استئناف المحادثات التجارية.

وأضاف المسؤولون في مؤتمر صحفي أن ترامب أصدر تعليمات إلى الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر لدراسة المعدل الأعلى للرسوم الجمركية في إطار مساعي لضمان "وجود الأدوات المناسبة من أجل تشجيع الصين على تغيير سلوكها"، بحسب رويترز.

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وردا على سؤال عن ضعف اليوان الصيني، قال المسؤولون إن من المهم ألا تقوم الدول بخفض قيم عملاتها من أجل الحصول على مزايا في التجارة.

وأشاروا إلى أن الزيادة المحتملة في رسوم الاستيراد ليست بسبب إجراء محدد اتخذته الصين، وأن قنوات الاتصال مع بكين تبقى مفتوحة لمحاولة تسوية الخلافات التجارية.

في سياق متصل، قالت الصين، اليوم الأربعاء، إنها سترد إذا اتخذت الولايات المتحدة المزيد من الخطوات التي تعرقل التجارة، وذلك بعدما قال مصدر إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات من السلع الصينية قيمتها 200 مليار دولار.

وذكر قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية يومية في بكين أن الضغوط الأمريكية علىالتجارة لن تجدي نفعا، وأن بكين تؤيد دوما اللجوء للحوار في حل النزاعات التجارية.