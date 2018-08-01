موظفة بالأمم المتحدة ضمن ضحايا هجوم لتنظيم "داعش" بأفغانستان

أعلنت الأمم المتحدة أن موظفة بالمنظمة الدولية للهجرة التابعة لها كانت ضمن 15 قتيلا على الأقل سقطوا في هجوم بمدينة جلال اباد بشرق أفغانستان أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنه.

ووفقا لوكالة "رويترز"، كان الهجوم الذي استهدف مبنى إدارة شؤون اللاجئين هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات أسقطت عشرات القتلى والمصابين على مدى الشهور الماضية.

© Sputnik . Eugene Biyatov اعتقال مواطنة أوزبكية في بطرسبورغ لجمعها أموال لعناصر "داعش"

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان إن الموظفة كانت قد فقدت زوجها في تفجير بالعاصمة كابول قبل ثلاثة أعوام وتركت طفلا يتيما عمره ستة أعوام.

وأضافت البعثة في بيان أن الموظفة صاحبة الـ22 عاما "كانت واحدة من آلاف الأفغان الذين يشكلون العمود الفقري للعمل اليومي للأمم المتحدة في هذا البلد".

وأوضح تنظيم "داعش" أن اثنين من أعضائه نفذا الهجوم الذي استهدف اجتماعا لمنظمات دولية وأن 45 شخصا على الأقل قتلوا، حيث فجر المهاجمان عبوة ناسفة على بوابة المقر ودارت بعدها مواجهات لعدة ساعات، تخللها تفجير سيارة مفخخة مركونة، وانتهت بتفجير المهاجمين لحزاميهما الناسفين على المجتمعين في المقر.