بخاري يقضي عطلة في بريطانيا لمدة 10 أيام

قال المتحدث باسم الرئيس النيجيري محمد بخاري، اليوم الأربعاء 1 أغسطس/آب، إن الرئيس سيقضي عطلة في بريطانيا لمدة عشرة أيام بدءا من يوم الجمعة وإن نائب الرئيس سيقوم بأعماله.

والتقى بخاري مع طبيبه عندما سافر إلى بريطانيا لمدة أربعة أيام في مايو/أيار، ولم يذكر فيمي أديسينا المتحدث باسم الرئيس أي تفاصيل عن رحلة أغسطس، حسبما ذكرت رويترز.

© AP Photo / Gbenga Olamikan نيجيريا ترسل قوات جوية وألف فرد أمن لمواجهة قطاع الطرق

وقال متحدث آخر يدعى جاربا شيهو عبر الهاتف:

إنها مجرد عطلة روتينية.

وأمضى بخاري العام الماضي خمسة أشهر في لندن للعلاج من مرض لم يتم الكشف عنه، ودفعت فترة الغياب هذه كثيرين للتساؤل حول ما إذا كان بخاري في حالة صحية تسمح له بقيادة أكبر منتج للنفط في أفريقيا وواحدة من أكبر اقتصادات القارة.

ويسعى بخاري للفوز بفترة رئاسة جديدة في الانتخابات التي ستجرى في فبراير/شباط القادم لكنه واجه في الآونة الأخيرة سلسلة انشقاقات في حزب مؤتمر كل التقدميين الذي يتزعمه.