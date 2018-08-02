بخاري يقضي عطلة في بريطانيا لمدة 10 أيام

والتقى بخاري مع طبيبه عندما سافر إلى بريطانيا لمدة أربعة أيام في مايو/أيار، ولم يذكر فيمي أديسينا المتحدث باسم الرئيس أي تفاصيل عن رحلة أغسطس، حسبما ذكرت رويترز.
إنها مجرد عطلة روتينية.
وأمضى بخاري العام الماضي خمسة أشهر في لندن للعلاج من مرض لم يتم الكشف عنه، ودفعت فترة الغياب هذه كثيرين للتساؤل حول ما إذا كان بخاري في حالة صحية تسمح له بقيادة أكبر منتج للنفط في أفريقيا وواحدة من أكبر اقتصادات القارة.
ويسعى بخاري للفوز بفترة رئاسة جديدة في الانتخابات التي ستجرى في فبراير/شباط القادم لكنه واجه في الآونة الأخيرة سلسلة انشقاقات في حزب مؤتمر كل التقدميين الذي يتزعمه.
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