65 أمريكيا كانوا على متن الطائرة التي تحطمت في المكسيك

صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء 1 أغسطس/آب، بأن ما لا يقل عن 65 مواطنا أمريكيا، كانوا على متن الطائرة التي تحطمت في المكسيك.

واشنطن — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة، لوكالة "سبوتنيك": "نعرف أن 65 مواطنا أمريكيا، على الأقل كانوا على متن الطائرة، ونحن نقدم لهم الخدمات القنصلية".

© REUTERS / CARLOS JASSO الركاب "ممتنون للرب" بعد نجاتهم من حادث سقوط الطائرة المكسيكية

وأضاف أن الدبلوماسيين على اتصال مع السلطات المكسيكية وممثلي شركة الطيران.

يذكر أن طائرة تابعة لشركة أيرومكسيكو تحطمت، بعدما سقطت في ولاية دورانجو بشمال المكسيك، يوم الثلاثاء، 31 يوليو/ تموز الماضي.

وقال حاكم الولاية إن الحادث وقع قرب مطار، "ولم يسفر عن قتلى"، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا أستراليان".

وأكدت شركة الخطوط الجوية المكسيكية على "تويتر" حقيقة تحطم طائرتها في دورانغو، والتي كان على متنها 101 شخص.