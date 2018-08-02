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02:19 02 أغسطس/ أب 2018
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    هيلاري كلينتون

    هيلاري كلينتون تقدم كفاح المرأة لأجل حق التصويت في عمل تلفزيوني

    © Sputnik . Nikita Shohov
    العالم
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    تعتزم وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، إضافة مهارة جديدة إلى سيرتها المهنية وهي الإنتاج التلفزيوني.

    وقالت كلينتون التي كانت مرشحة رئاسية في انتخابات 2016، أمس الأربعاء، إنها تعمل مع المخرج ستيفن سبيلبرغ لتحويل كتاب عن معركة النساء لنيل حق التصويت إلى عمل تلفزيوني، بحسب رويترز.

    هيلاري كلينتون
    © Sputnik . Mikhail Klimentyev
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    وقالت كلينتون في بيان نشرته على حسابها في تويتر:

    أنا سعيدة بالانضمام إلى ستيفن سبيلبرغ لتحويل كتاب المؤلفة إيلين وايز (ذا وومانز أور) إلى عمل تلفزيوني.

    وأضافت: "إنه عن النساء اللواتي خضن المعركة من أجل حق التصويت قبل قرابة مئة عام، نحن من جنينا ثمار جهدهن وأنا سعيدة لأنني ألعب دورا في المساعدة على حكي قصصهن".

    وذكرت مجلة هوليوود ريبورتر أن كلينتون ستكون منتجة منفذة في العمل التلفزيوني ضمن صفقة مع شركة أمبلين تي.في. التي يملكها سبيلبرغ ولم يتعاقد أي كتاب أو شبكات بعد على المسلسل لكن المجلة قالت إن من المتوقع أن تشارك كلينتون في تفاصيل العمل بما في ذلك اختيار الممثلين.

    ويمثل المشروع أول تجربة لكلينتون كمنتجة تلفزيونية ويأتي بعد صفقة في مايو/أيار بين شبكة نتفليكس والرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل لإنتاج أفلام روائية ووثائقية وغيرها للخدمة التي تبث عبر الإنترنت.

     

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    الكلمات الدلالية:
    عمل تلفزيوني, الانتخابات الرئاسية الأمريكية, الإدارة الأمريكية, هيلاري كلينتون, أمريكا
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