مقتل مهاجرين اثنين بالرصاص في صربيا

قالت الشرطة الصربية، أمس الأربعاء، إن اثنين من المهاجرين قتلا بالرصاص على طريق قرب قرية دوبرينشي على بعد نحو 45 كيلومترا شمال غربي العاصمة بلجراد لكنها لم تذكر تفاصيل عن ملابسات قتلهما أو هويتيهما.

وعبر مئات الآلاف من المهاجرين ما يطلق عليه "مسار البلقان" من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ومضوا في طريقهم إلى الغرب في 2015. لكن هذا المسار أغلق في 2016 عندما وافقت تركيا على الحد من تدفق المهاجرين مقابل مساعدات من الاتحاد الأوروبي ووعد بحصول مواطنيها على حق السفر لدول الاتحاد دون تأشيرات دخول، حسبما ذكرت رويترز.

© REUTERS / YANNIS BEHRAKIS وكالة: ستة قتلى بينهم رضع في انقلاب زورق مهاجرين قبالة تركيا

ولا يزال المهاجرون يأتون إلى صربيا ، ويتوافد معظمهم من تركيا، عن طريق بلغاريا. وكثيرا ما يلجأ هؤلاء لشبكات تهريب البشر، ويقول مسؤولون إن هناك ما يصل إلى 3600 مهاجر في مخيمات تديرها الحكومة في صربيا.

ويقول نشطاء حقوقيون إن مئات آخرين موزعون في بلجراد وبلدات على الحدود مع البوسنة وكرواتيا والمجر فيما يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي.