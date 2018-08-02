ولاية بافاريا الألمانية تطلق اليوم أول مركز لاحتجاز المهاجرين

تطلق ولاية بافاريا الألمانية، اليوم االخميس، أول مركز إرساء خاص باحتجاز طالبي اللجوء، وتم إنشاء هذه المراكز في إطار خطة وزير الداخلية هورست زيهوفر الرامية إلى خفض عدد طالبي اللجوء في ألمانيا من خلال تسريع عملية اللجوء والإسراع من عمليات ترحيل من يتم رفض طلباتهم، كما نقل موقع "دويتشه فيله".
وكانت ولايات ألمانية أخرى قد أرجأت إنشاء مثل تلك المراكز أو رفضت المشاركة بتلك السياسة، لكن بافاريا تمضي في الخطة رغم الانتقادات.
وقد انتقدت جماعات كنسية ومدافعون عن اللاجئين وأحزاب معارضة، هذه الخطة ووصفوا المراكز بأنها معسكرات ترحيل.
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