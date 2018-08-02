ولاية بافاريا الألمانية تطلق اليوم أول مركز لاحتجاز المهاجرين

تطلق ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا أول مركز إرساء من المراكز المثيرة للجدل الخاصة باحتجاز المهاجرين من أجل التعامل مع طالبي اللجوء في البلاد، بعد خلاف حول سياسة اللجوء التي كادت تسقط الحكومة.

تطلق ولاية بافاريا الألمانية، اليوم االخميس، أول مركز إرساء خاص باحتجاز طالبي اللجوء، وتم إنشاء هذه المراكز في إطار خطة وزير الداخلية هورست زيهوفر الرامية إلى خفض عدد طالبي اللجوء في ألمانيا من خلال تسريع عملية اللجوء والإسراع من عمليات ترحيل من يتم رفض طلباتهم، كما نقل موقع "دويتشه فيله".

© AFP 2018 / John Macdougall ألمانيا ترفع حظرا على لم شمل اللاجئين وتثير جدلا بشأن إدماجهم

وأثارت خطة زيهوفر التي تستهدف البدء في إعادة المهاجرين على الحدود، أزمة سياسية في حزيران/ يونيو، وهددت استمرارية التحالف الطويل الأمد بين الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة أنغيلا ميركل والحزب الاجتماعي المسيحي بقيادة زيهوفر.

وكانت ولايات ألمانية أخرى قد أرجأت إنشاء مثل تلك المراكز أو رفضت المشاركة بتلك السياسة، لكن بافاريا تمضي في الخطة رغم الانتقادات.

وقد انتقدت جماعات كنسية ومدافعون عن اللاجئين وأحزاب معارضة، هذه الخطة ووصفوا المراكز بأنها معسكرات ترحيل.