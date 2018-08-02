ترامب يوجه الشكر لكيم لوفائه بوعده ويتطلع للقائه قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه يتطلع لمقابلة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قريبا وشكره لإعادة رفات يعتقد أنه لجنود أمريكيين قتلوا في الحرب الكورية (1950-1953) إلى الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على تويتر: "الزعيم كيم جونغ أون أشكرك لوفائك بوعدك وبدء عملية إعادة رفات أحبائنا العظماء المفقودين، لست مندهشا على الإطلاق من اتخاذك هذه الخطوة الكريمة".

وأضاف: "كما أشكرك على خطابك اللطيف وأتطلع لمقابلتك قريبا". ولم يذكر ترامب المزيد من التفاصيل، كما نقلت وكالة "رويترز".

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS البيت الأبيض: كوريا الشمالية سلمت رفات جنود أمريكيين

كان كيم تعهد بإعادة رفات الجنود الأمريكيين خلال قمة تاريخية جمعته بترامب في سنغافورة، في يونيو/حزيران، وتعهدت بيونغ يانغ فيها بالعمل من أجل نزع كامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وأرسل كيم خطابا لترامب، في منتصف يوليو/تموز، قال فيه إنه يأمل في عقد اجتماع ثان بينهما، لكن لم يتضح ما إذا كان هذا هو "الخطاب اللطيف" الذي أشار له ترامب اليوم الخميس.

وأشاد ترامب أيضا على تويتر، في وقت سابق: "بالمراسم بالغة الجمال" التي أجريت في هاواي لاستقبال الرفات وشارك فيها نائبه مايك بنس.

وقال بنس الذي حارب والده في الحرب الكورية "أعلم أن الرئيس ترامب ممتن لأن الزعيم كيم نفذ وعده ونرى اليوم هذا التقدم الملموس في جهودنا لتحقيق السلام على شبه الجزيرة الكورية".

ولا يزال أكثر من 7700 جندي أمريكي شاركوا في الحرب الكورية في عداد المفقودين، وفقد قرابة 5300 فيما أصبحت الآن كوريا الشمالية.